Na semana em que se comemoram os 77 anos da PJ, também se celebra a memória daqueles que edificaram a reputação da instituição. Nunca será demais relembrar o contributo supremo dos heróis que tombaram em serviço, bem como a abnegação daqueles que, até ao dia em que partiram, transportaram entalhadas no corpo e na alma as cicatrizes do cumprimento da missão.









