A cada ida à praia, a mesma dúvida: o que comer ao lanche? Embora fã das bolas de Berlim, só uma bolinha não satisfaz ninguém, nem é assim tão saudável. Solução? Fruta, sempre. Mas qual? Bom, o ideal é que sejam peças práticas.



A banana, por exemplo, cai sempre muito bem, sobretudo se estiver mais verde do que madura. O calor, em pouco tempo, faz com que ela amadureça. Ou seja, se já estiver no ‘ponto’, não vamos comer banana, mas sim banana passada.