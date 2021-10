Por decisão governamental, apoiada pelo BE, foi declarada a extinção do SEF, distribuindo-o, como uma manta de retalhos, pelos diferentes OPC. Nada de surpreendente: era uma morte anunciada!A questão é que também se extinguiu, não só o SEF, mas a oportunidade de pensar e efetuar uma verdadeira reforma do modelo de Segurança Interna, há mais de uma década reclamada, mas que não tem encontrado o saber ou a coragem por parte dos responsáveis políticos (correr com o desperdício inútil e cortando no que realmente é importante).