As mulheres afegãs estão proibidas, por tempo indeterminado, de estudar nas universidades. A proibição foi comunicada em carta enviada pelo ministro do Ensino Superior, em 20 de dezembro último, a todas as escolas públicas e privadas daquele país.



É uma decisão profundamente chocante que significa um retrocesso civilizacional e um atentado aos direitos das mulheres.









