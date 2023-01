As últimas semanas foram marcadas por greves nas escolas de ensino básico e secundário em



todo o país. As imagens de dezenas de milhares de professores na Praça do Comércio em Lisboa, no passado dia 14 de janeiro, permanecerão na nossa memória coletiva. Estes professores reivindicam estabilidade de vínculos contratuais e reconhecimento da qualidade do trabalho que desenvolvem nas escolas.









