Qualquer um de nós foi gerado a partir da fusão de um espermatozóide com um óvulo. Esse processo, chamado fecundação, origina um ovo, uma só célula, que evolui para um embrião, um conjunto de células. As células do embrião vão-se multiplicando e começam a dar origem a células diferentes ao fim de alguns dias, quando já gozam do conforto proporcionado pelo útero.









