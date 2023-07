O que se está a passar nos subúrbios em França deve servir de alerta a quem, em Portugal, tem a função de definir as políticas que, nas diversas dimensões, visam garantir a paz: segurança; economia; integração; saúde; habitação; mobilidade; etc. Por cá também existem essas zonas urbanas sensíveis, com juventude maioritariamente perdida na delinquência, crime e comportamentos antissociais, que são barris de pólvora prestes a explodir.









