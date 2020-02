Fiscalização não é política

Calhou a minha sobrinha Maria Luísa protestar contra os Elementos (ou seja, que queria o fim do Inverno) para que Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, lhe lembrasse que fazer calor era coisa do Verão – e, recordando a cansativa sabedoria dos provérbios, que "Fevereiro quente traz o diabo no ventre".