Há poucas semanas foi divulgado um relatório da OCDE sobre recursos do ensino superior e ciência em Portugal. É muito estranho que apenas uma das 33 recomendações contidas no relatório diga respeito aos recursos humanos. Os peritos da OCDE preocuparam-se com modelos de financiamento e distribuição de verbas entre instituições, mas ignoraram por completo a deterioração das condições de emprego dos investigadores e professores de ensino superior.









