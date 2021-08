Foco na vitória

Os portugueses assistiram, em Tóquio, à vitória incontestável de um atleta notável cuja superioridade foi sempre evidente.Numa competição órfã de campeão (Taylor, vencedor em 2012 e 2016 estava lesionado), cabia ao compatriota Will Claye (prata nos últimos jogos) defender o estatuto americano e manter viva a competição com a China pelo lugar de país mais medalhado desta edição, título que ainda promete dar que falar. Claye, mais exuberante, esteve sempre em foco mais pelo que prometia do que pelo que executava.