Giovanna Ewbank: Imundice racista

É fácil adivinhar o timbre. "Pretos imundos" é um tiro que só pode ser dado de uma única maneira; com voz varrida. O racismo é uma doença cerebral. Quem diz barbaridades desse calibre tem a moleira desocupada de massa encefálica. Não só, não só.Que não fiquemos pela conclusão que a pessoa é maluca, chanfrada e que não sabe exactamente o que diz. Sabe. Está lúcida. O que lhe sai pela boca é o espelho de como os seus olhos doentes vêem o mundo. Há, infelizmente, criaturas deste cabaz tão pobre, capazes de comportamentos que lembram o jacto do vómito.A mulher, ou coisa que a valha, que classificou os filhos menores dos actores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso "pretos imundos" é da mesma família dos ranços que acreditam que Angola é nossa, aliás deles, e que pretos deviam ir para a terra que lhes pertence porque preto é preto e branco é melhor. Este triste e lamentável episódio passado no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, traduz um desgraçado tipo de mentalidade que se mantém viva da silva num país que colonizou África.O presidente da República lembrou que "todos somos Portugal". Somos, somos. A Polícia de Segurança Pública, chamada ao local, por Bruno Gagliasso, identificou a racista e levou-a. Foi Sol de pouca dura. Pouco tardou para ser libertada. A autoridade não pode inventar leis. É assim. O actor apresentou formalmente queixa. Muito bem.Não devemos ser condescendentes diante da gravidade que é o racismo. A suspeita com idade para vender juízo, alcoolizada ou, com H2O na corrente sanguínea, iria manter os insultos. Não é o vinho branco ou a cerveja em imperial que incentivou o bicho a ver crianças pretas como imundas. Mas, provavelmente, o álcool engarrafado ainda vai safar o animal em tribunal, se o assunto tiver fémures para lá chegar.Morreu uma luz imparável. Um astro-rei de ouro construído de amor. Se houver céu, Mariama Barbosa está na linha da frente dessa entrada doirada. O seu sorriso, fará falta, já faz falta, e ainda a morte a levou há dias.Mataram a actriz Daniella Perez à tesourada. Condenados a 19 anos de prisão, Guilherme de Pádua e a mulher só cumpriram 6 anos. Um documentário conta a vergonha. Passou a pastor evangélico e apoia Bolsonaro. Assassino.Que não está à altura do plantel. A ver se joga no arranque da Premier League. O treinador do Manchester United tem graça, mas não faz rir. Cristiano Ronaldo precisa de jogos e de treinos. E Ten Hag, o que necessita?