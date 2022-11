Só não via quem não queria ver, até porque as denúncias têm anos: no Alentejo, uma rede mafiosa operava a céu aberto, escravizando trabalhadores na exploração agrícola, como na apanha de frutos silvestres. Muitas das vítimas são cidadãos estrangeiros, dispostos a tudo para ficar. À frente do negócio estavam empresas-fantasma, daquelas que desaparecem de um dia para o outro para fintar uma inspeção que se finge crédula.









