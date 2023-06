Ora aí está uma temática que não imaginei escrever nos meus primeiros meses no Correio da Manhã: as sogras. Logo eu, que até tenho uma que se chama Felicidade. E, acreditem, o nome assenta-lhe bem. Mais do que relatar a minha relação com ela - até porque precisava de mais espaço -, procurei um daqueles ‘estudos’ que conseguem sempre catalogar as pessoas.









