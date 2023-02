Um dos grandes problemas de qualquer língua é encontrar o equilíbrio entre a simplificação da comunicação entre seres humanos e o desenvolvimento da capacidade de exprimir com profundidade ideias e sentimentos. Não sendo quem estas linhas escreve um filólogo, nem por isso deixam de lhe interessar as questões relativas ao bom uso da língua escrita e falada do seu país.









Ver comentários