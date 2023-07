Nesta edição percebemos que os portugueses já estão a rumar ao Algarve. Estrelas da televisão, antigos futebolistas ou cantores, mantêm as rotinas de anos. No entanto, vários dos agentes locais, seja os que estão no sul do país o ano inteiro ou os que só descem nesta altura, queixam-se das mudanças. Todos com quem falei admitem que os tempos dourados do território algarvio são passado.









