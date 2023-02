Manuel Luís Nunes Sousa Goucha. Fez 68 anos a 25 de dezembro e é com muita tristeza que a sua carreira se aproxima do fim. Por um lado, é o melhor apresentador português e, neste momento, não tem um substituto à altura. Por outro, já está naquela fase em que diz o que lhe apetece e, neste momento, isso também é uma lufada de ar fresco no panorama televisivo.









