O aumento do número de vagas em cursos de ensino superior foi anunciado pelo governo há poucos dias. Mais 100 vagas nos cursos que formam educadores de infância e professores para o 1.º e 2.º ciclos do ensino básico são claramente insuficientes.



É que as estimativas apontam para que cerca de 3500 docentes passem à reforma em 2023.









