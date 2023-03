Em 2023 multiplicam-se os protestos dos trabalhadores. Os pré-avisos de greve triplicaram em janeiro por comparação com o mesmo mês de 2022 e são em maior número do que antes do início da pandemia. As greves nos comboios dificultam as deslocações diárias. As greves dos profissionais de saúde adiam consultas e tratamentos médicos.









