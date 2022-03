Kim Kardashian conta agora 41 anos, metade dos quais passados ora em busca do estrelato, ora sob os holofotes da fama. Foi, evidentemente, bem sucedida e há muito que deixou de ser relevante lembrar o tempo em que surgia na sombra de Paris Hilton, bisneta do fundador da cadeia de hotéis de luxo com o nome da família, à procura dos flashes dos paparazzi.