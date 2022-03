A guerra na Ucrânia coloca a União Europeia perante o maior desafio da sua história pois testará as políticas implementadas nas últimas décadas.A instabilidade que se abate sobre o Velho Continente vai muito além da ameaça bélica, em plena transição energética com tanto caminho a percorrer e enquanto se tenta recuperar do impacto da pandemia, da subida dos preços das matérias-primas, e das dificuldades nas cadeias de abastecimento.