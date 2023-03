Neste dia, há precisamente três anos, eram confirmados em Portugal os primeiros casos de Covid-19.



O País reagiu bem e rápido, apesar do desconhecimento e dos receios nos primeiros tempos da pandemia. Os portugueses cumpriram de forma exemplar o confinamento, os profissionais de saúde mobilizaram-se, os trabalhadores dos setores essenciais mantiveram-se ao serviço, as autarquias e as instituições sociais disseram ‘presente’, o Governo agiu para proteger as pessoas e a economia.









