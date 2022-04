Éum ensaio colossal. Escrito pela jornalista Catherine Belton, correspondente do ‘Financial Times’ na Rússia entre 2007 e 2013, ‘Putin’s People’ é um relato rigoroso da máfia do Kremlin.



Conta como foi capturado o sistema judicial, como as eleições e a célebre rotatividade entre Putin e Medvedev representaram a suprema fantochada, como as forças de segurança são a longa mão do sinistro grupo de ex-KGB que domina a Rússia.









