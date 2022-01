Dizer que as mulheres são melhores do que os homens, como até alguns deles – poetas – afirmaram em figuras de estilo, é indiscutivelmente exagerado. As mulheres estiveram ao longo da história ausentes da primeira linha dos desaires mundiais porque eles não queriam competição – a todos os níveis. Remetidas aos entrefolhos do lar, emparedadas como aquelas da Idade Média que, por fervor religioso, definhavam sepultadas vivas, sabemos de fonte segura que muitas, ainda assim, praticaram a inveja, a intriga ou a usura.