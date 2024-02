Quando começou o MeToo, Uma Thurman contou que Quentin Tarantino tinha sido violento, quando em ‘Kill Bill’ a obrigou a fazer a cena do acidente de um carro, da qual resultou uma lesão permanente no joelho da atriz. Tarantino era amigo do fundador da produtora Miramax, Harvey Weinstein, e esteve dois meses na crista da onda nas redes sociais - até a atriz ser mais branda em posteriores declarações.









