Por razões que agora não vêm ao caso, tive a sorte de no momento dos impactos duradouros, a adolescência, descobrir a literatura brasileira, e com ela me ser revelado um Brasil que não era o do samba, ou o dos "brasileiros" que voltavam ao Minho nos romances de Camilo, mas o grande país de que já ouvi dizer que, aquando da criação do mundo, foi especialmente mimado pelo Todo-Poderoso.









