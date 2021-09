António Costa vai estar atento às eleições de hoje.Não falo apenas das autárquicas, que em princípio não vão trazer novidades. Falo das eleições alemãs. No dia em que Angela Merkel sai de cena, não é indiferente saber se a CDU vai continuar a governar (em coligação com verdes e liberais) ou se será o SPD a fazê-lo (com iguais companhias).