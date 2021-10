E as esquerdas lá saltaram da janela. Quando escrevo ‘esquerdas’, não falo apenas do PCP e do Bloco.Falo também de António Costa, agora emparedado entre uma extrema-esquerda que não quer nada com ele e uma direita que pode mudar de gerência, recusando entendimentos com os socialistas. Perante isto, que pode António Costa fazer?