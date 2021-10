Até ao momento, só existe uma certeza sobre as eleições antecipadas: o Chega vai engordar com elas. A única questão é saber se engorda muito ou pouco – e isso depende exclusivamente da liderança do PSD. Com Rui Rio, e mesmo concedendo que o ‘voto útil’ terá o seu papel, André Ventura pode alugar o autocarro que levará o seu grupo parlamentar para a Assembleia da República.