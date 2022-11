Donald Trump venceu as eleições de 2016. Mas, tirando essas, onde estão as outras vitórias? Não estão. Como lembrava recentemente David Frum, um antigo assessor de George W. Bush, Trump perdeu as intercalares de 2018; perdeu as presidenciais de 2020; perdeu o Senado em 2021; e perdeu agora estas. Certo: ainda não sabemos se os republicanos voltam a controlar o Congresso.









