António Costa cedeu ao populismo mediático e lá se despediu de Miguel Alves. Fez mal. Se a política não se confunde com a justiça, que interessam as suspeitas que recaem sobre o ex-secretário de Estado? E que interessa uma acusação contra ele?



No limite, e como sugere Miguel Pinheiro no ‘Observador’, não há nenhuma incompatibilidade entre ser condenado e continuar na política.









