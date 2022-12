Lisboa voltou a afundar-se com as cheias. Culpa de quem? Não sou de intrigas. Mas culpo Marcelo, Costa, Santos Silva e até Ana Catarina Mendes.



Todos andaram de Falcon, de trás para a frente, só para verem a Selecção Nacional no Qatar. Essas viagens, inúteis e abusivas, contribuíram seguramente para as ‘mudanças climáticas’ que desabaram sobre a capital.









