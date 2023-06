As sondagens valem o que valem, diz o cliché, e as últimas deste CM valem menos do que se pensa. O PSD está à frente? Por pouco e, sobretudo, não por mérito próprio, já que o partido continua com os mesmos 24,1%. A queda é do PS, acentuada, mas não eterna: os socialistas têm um eleitorado fiel que, aconteça o que acontecer, votará sempre no chefe de plantão.









