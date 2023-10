A invasão da Ucrânia expôs brutalmente a falência moral da nossa extrema-esquerda. Toda? Não toda. O Bloco, depois de um entusiasmo inicial por Putin que prometia revelar-se suicida, travou a fundo e retirou-se do palco dos dementes. Só lá ficou o PCP. Com a barbárie cometida pelo Hamas, o Bloco não teve a mesma ligeireza e continuou em palco, juntando-se ao PCP para impedir que a fachada do Parlamento se iluminasse com as cores de Israel, em homenagem às vítimas.









Ver comentários