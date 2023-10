Quem o viu e quem o vê. Falo de Joe Biden, presidente dos EUA, que no início do seu mandato tinha dois sonhos: retirar do Afeganistão, entregando o país aos ‘afegãos de bem’ (como diria o outro); e retomar o diálogo com o Irão, em má hora interrompido pelo antecessor.



Pois sim: no Afeganistão, os talibãs regressaram ao poder com os soldados americanos em fuga apressada.









