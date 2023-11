Desconversar e absolver: eis o resumo da inusitada comunicação ao país do ainda primeiro-ministro. Depois de pedir desculpas aos portugueses pelos envelopes de dinheiro do seu chefe de gabinete (era o mínimo), António Costa dissertou sobre a importância do investimento estrangeiro, da simplificação burocrática, da articulação entre ministérios e até da conservação do lobo-ibérico.









