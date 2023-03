A credito que António Costa não esteja preocupado com um eventual processo da ex-CEO da TAP a contestar o despedimento por justa causa. Se a indemnização saísse da carteira do primeiro-ministro, talvez ele mostrasse uma ruga de ansiedade. Como sairá do mesmo mealheiro com que nacionalizou a companhia – o grande mealheiro dos contribuintes – o nosso António pode ‘virar a página’ e não pensar mais no assunto.









