As dores do Bloco

Parece que Catarina Martins está ‘muito preocupada’ com a demissão de chefias no Hospital Garcia de Orta. Deve ser engano, com certeza: durante 4 anos, a saúde dos portugueses não foi propriamente uma preocupação do Bloco. Nem a saúde, nem o país em geral, que lá ia ardendo, adoecendo ou apodrecendo com a nossa Catarina, em tom poético, a pedir chuva.O que preocupa Catarina Martins são as sondagens ... < br />