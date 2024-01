Pedro Nuno Santos tem uma qualidade que admiro: coragem. Sempre que é confrontado com um caso bicudo, o líder do PS acelera o passo e esconde-se atrás dos arbustos. Assim foi com a indemnização a Alexandra Reis. Não sabia de nada. Até saber, claro, ao consultar as mensagens do WhatsApp. Agora, com a operação secreta da compra de acções dos CTT, novo salto para as folhagens.









