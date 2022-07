O PSD perdeu as últimas legislativas – e, nos dias seguintes, vultos do partido garantiam por aí que a ‘estratégia’ tinha sido a ideal. Mais: alguns deles afirmavam sem hesitar que voltariam a fazer tudo igual – uma afirmação espantosa, que denunciava o estado anímico daquela gente. Na cabeça dos vultos, a derrota não era culpa do PSD.









