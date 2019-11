Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Julgava eu que a liberdade económica era um tema incontroverso entre os democratas. Julgava mal.O ministro do Ambiente, sem que ninguém lhe encomendasse o sermão, resolveu vociferar por aí contra a Black Friday. Nas palavras do homem, as promoções representam "o expoente máximo e negativo de uma sociedade capitalista".< br />