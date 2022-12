Portugal vai jogar com Marrocos. Duas questões: vamos passar às meias-finais? Ronaldo vai fazer birra por ficar no banco? Sobre a primeira pergunta, espero que sim: a derrota no México, em 86, ainda hoje me dói na memória.



Sobre Ronaldo, só lamento que a Selecção, no meio de tantos preparadores físicos, se tenha esquecido de levar os metafísicos.









