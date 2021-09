Bom, mas poucochinho

No momento em que escrevo, Lisboa continua uma incógnita. Mas só este impasse chega e sobra para uma primeira conclusão: a noite foi melhor do que se esperava para o PSD.Seria sempre melhor, se tivermos em conta que o resultado de 2017 foi pavoroso. Mas resistir em Lisboa, vencer no Funchal e enviar o presidente da Associação Nacional de Municípios para casa (Manuel Machado, em Coimbra) é um trunfo para Rui Rio.Será que isto chega para ele continuar ao leme ao partido? Dificilmente. Na noite autárquica, as sondagens para as legislativas revelaram o mesmo retrato: o PSD continua a ter ‘poucochinho’ e ao PS falta ‘poucochinho’ para uma maioria absoluta.Destas autárquicas, Rio não sai com uma dinâmica de vitória. E, sem isso, os seus rivais internos podem continuar a afiar as facas.