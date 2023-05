Quando o governo apresentou o seu ‘pacote’ para a habitação, senti no ar um cheiro intenso a borracha queimada. Eram os donos de imóveis a travarem a fundo nos novos contratos de arrendamento e a venderam o seu património. Conheço três casos próximos. Não foram os únicos. Leio no ‘Expresso’ que um barómetro da Associação Lisbonense de Proprietários concluiu que 20% dos quase 800 proprietários ouvidos no estudo venderam as casas que tinham para arrendamento.









