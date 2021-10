Nos dramas do Orçamento, o PCP e o Bloco ainda podem recuar. Mas, aqui entre nós, com que cara estes dois partidos vão aparecer ao País depois de terem dramatizado a situação até ao limite do tolerável? Sobretudo se não tiverem nada de substancial para mostrar?Sim, uma vitória retumbante – nas pensões, nos salários, mas também na lei laboral e na Segurança Social – permitiria o recuo.