Quem informou o Presidente da República sobre a intervenção do SIS? É só somar 1+1, disse Marcelo. Eu, de calculadora em punho, lá cheguei ao resultado: foi a secretária-geral do SIRP. O primeiro-ministro estava fora de jogo depois de ter garantido que não teve conversas com Marcelo sobre o tema.



No mesmo dia em que lançou a dúvida, Marcelo dissipou-a: afinal, foi mesmo António Costa a informá-lo sobre o SIS.









