Um hospital em Gaza explodiu, morreram 500 palestinianos, a culpa foi de Israel. Eis, em resumo, o filme desta semana. Podia ter sido de outra forma? Podia. Se o ódio a Israel não fosse mais forte do que a verdade e a decência. Que o diga a líder do Bloco de Esquerda, que despejou na internet a propaganda do Hamas para jamais a corrigir.









Ver comentários