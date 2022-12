Luís Montenegro queria referendar a despenalização da morte medicamente assistida. Vem tarde e a más horas. Em Junho, quando o Chega avançou com a proposta, não se ouviu de Montenegro um particular entusiasmo pela ideia. Nem por essa, nem pela eutanásia em geral. O líder do PSD é ‘tendencialmente contra’ porque o tema lhe oferece ‘muitas dúvidas’?









