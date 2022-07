Será que este governo chega ao fim? Pergunta estranha. Com maioria absoluta, não há desculpas para não levar o mandato a bom porto. Excepto, claro, se a maior ameaça ao governo vier de dentro do governo – como se viu na pilhéria do despacho sobre o novo aeroporto – ou por circunstâncias externas dificilmente controláveis.









