Com pompa e circunstância, Vladimir Putin lá declarou quatro regiões da Ucrânia como parte da Rússia. O facto de não as controlar inteiramente não passa de um pormenor. A fantasia, naquela cabeça, dispensa qualquer vestígio de realidade.



Só espero que o Ocidente não cometa esse erro: levar a sério as fantasias de Putin quando a realidade já é outra.









