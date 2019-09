Negros hábitos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Muro de Berlim foi construído há 58 anos porque, resumidamente, os alemães de Leste gostavam tanto do paraíso comunista que só desejavam abandoná-lo em massa.O mesmo Muro caiu há 30 anos porque, resumidamente, a República ‘Democrática’ Alemã permitiu que as portas da jaula fossem abertas. Existe aqui uma lição? Existe: o pensamento autoritário sempre lidou mal com a liberdade dos seus ... < br />